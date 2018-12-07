Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarına tepki gösterdi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Fikret Orman'ın konuşmalarını dinleyince hepimiz birbirimize şok içerisinde baktık. Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız.

Fikret Orman, '17 kulüp olarak bildirinin arkasındayız' dedi ama orada 17 kulüp yoktu. 10 kulüp bildiriyi yayınlamadı. Siz zaten 17 kulüp diye yazmışsınız, orada Galatasaray yok. Bize karşı değilseniz oraya 18 kulüp yazacaktınız.

Kulüpler Birliği, Birlik olmaktan çıkmıştır. Biz kendimiz için ayrıcalık istemiyoruz. TFF belki de ilk kez açıklıkla hakemleri dinlendirmeye aldı. Neden bu açıklamadan rahatsız oldunuz? Gizli olması daha mı iyiydi?"

Ortada yazılı bir bildiri yok. Kimsenin imzası yok. Köy bakkalının bile bir defteri olur. Kimse aptal değil. Alemi sersem zannetmesinler.

Neden yıllardır bazı hakemler bazı takımların maçlarına verilmiyordu! Çıkıp açıklasınlar. MHK'nın açıklamasında ne gibi sıkıntı vardır. Başkan bir sakınca yok dedi ama bu metni yazan kim, sahibi kim? Biz bunu yazanı biliyoruz, kral çıplak!

Birlik güvenini kaybetti. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmıyoruz ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız

Futbol Türkiye'de Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur.

Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik.

Bu durum düzeltilmedikçe Kulüpler Birliği toplantılarına asla katılmayacağız.