Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin dünyada ilk 5'e girdiğini hatırlatan Cengiz, iki takım taraftarlarının da üzülmemesini dilediğini vurguladı.

Hak edenin Galatasaray olmasını istediğinin altını çizen Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

'Sevinince salıya kadar, üzülünce çarşambaya perşembeye kadar sürebiliyor'

Türkiye, futbolla yatıp kalkan bir ülke. Bu pandemi süreci malesef insanları evde ve dar çerçevede tuttu. İnsanların haftada 1 kendi takımıyla sevinmesi ya da kendi takımı yenilip çarşambaya kadar üzülmesi vardı. Şimdi insanların üzüntüleri malesef sevinçlerinden fazla sürüyor. Sevinince salıya kadar, üzülünce çarşambaya perşembeye kadar sürebiliyor. Bu değerli bir rakibimizle olduğu için artabilir. Çok değerli bir derbi. Dünyanın sayılı derbilerinden. Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim, hem kendi açımızdan hem de rakip açısından.





'Hak eden Galatasaray olsun'

İnşallah Pazar günü inşallah dış faktörlerin, hakemlerin hata yapmadığı, sakatlıkların en azan indiği kıran kırana bir maç olmasını ve bu maçı hak edenin kazanmasını dilerim. Tabii ki bu hak edenin de Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü ve ne kadar düzgünse biz de o kadar güçlü ve o kadar düzgünüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur.

'Her kızın 40 isteyeni olur bir tanesi alır'

Marcao ve Belhanda'nın transfer olmasıyla ilgili sorulan soruya da cevap veren Cengiz, ''Her kızın 40 isteyeni olur bir tanesi alır. Ben bu bağlamda buralara girmek istemiyorum.'' diye konuştı.