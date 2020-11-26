Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bazı kesimlerce aldıkları seçim kararının "baskın seçim" olarak nitelendirildiğini kaydeden Cengiz, "20 Ocak’ta seçime girdik. 25 Ocak’ta devir teslim aldık. 31 Ocak’ta transfer sezonu kapandı. O dönem hocanın da onayıyla Ndiaye’yi üç günde sattık, Nagatomo'yu aldık. 6 transfer dönemi geçirdik. 6 tane dayak yedik. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 100 imza toplandı, 45 kişi kadro kuruldu, bir de transfer planlaması yapıldı" diye konuştu.

'Beyaz yalan olabilir!'

Olağan mali genel kurul için daha önce başvuruda bulunduklarını belirten Cengiz, "Cevabı bir ay sonra geldi. Başvurduğumuza da inanmadılar. Divanda, denetlemeyi okutmadılar. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Biz bunlar için başvurduk. Buna da inanmadılar. Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Dünyada geçirilen hastalık bakımından tekim. Aynı anda 4 ameliyat yok diyorlar. Anomiye düşmeyelim. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir" dedi.

'Elbette seçim olacak'

Henüz kongrelerin iptaliyle ilgili resmi yazı gelmediği için, seçim süreci hakkında da konuşan Başkan, "Elbette seçim olacak. Enseyi karartmayın. Laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe de girmeyiz. 4 Aralık’ta karar vereceğim. Başvurup başvurmayacağım belli olur" açıklamasını yaptı.

'Her zaman genç hakemlerden yanayız'

Fatih Terim'in Kayseri maçında hakemin uzatmayı kısa tutmasıyla ilgili eleştirisine katıldığını belirten Mustafa Cengiz, "Hocamız süre konusunda haklı. Türkiye’de maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması lazım. Sen 23 şut atarsın, şutlarla kaleciyi sakatlarsın, gol atamazsın. O bir şut atar, gol olur. Bu futbolun güzelliği. Bu, bizi ve hocamızı üzüyor. Son dilimine kadar zamanı kullanalım istiyoruz. Bazen 6 saniye kuralı sadece bize işliyor. Başka takımlara işlemiyor. Bazen hakem uzatıyor da uzatıyor. Bunlar futbolun güzellikleri ve içinde olan şeyler. Hocamız asla onu kastetmiyor" ifadelerini kullandı.