Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin profesyonel liglerin başlangıcından önceki şampiyonlukların da sayılması yönünde TFF'ye yaptığı başvuruyla ilgili konuştu. Cengiz ezeli rakiplerinin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu belirtip sert ifadeler kullandı. GSTV'de katıldığı programda Mustafa Cengiz, Sarı-Lacivertli kulübün gündem değiştirmek için böyle bir başvuruda bulunduğunu savundu.

'Üflesen uçuyorlar'

Başkan Cengiz, "Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında. Müflis bir tüccar hareketi bu. Puan kaybettikleri haftada gündemi değiştirmek için yapıyorlar. Galatasaray’da bu yapılsa beni ipe çekerler. Sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem. Fakat camialarla yönetimler farklıdır. 28 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor" ifadelerini kullandı.

'Nihat Özdemir bilmeyebilir'

Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Biz hukukçularla ve tarihçilerle bir araya geldik. O kadar çok madde çıktı ki... Daha önce Tahkim ve TFF reddetmiş. TBMM'de de reddedilmiş. Nihat Özdemir bilmeyebilir ama daha önce gelip reddedilmiş bir şey, önemli ve yeni bir delil ortaya çıkmadıkça gündeme gelemez. Peki niye Fenerbahçe bizden öndeyken başvurmamış?

'Tam bir komedi'

"Bu rakibimiz bir turnuvada 5. maçına çıkmıyor. Gidip başka bir organizasyona katılıyor. Sonra ikisinde de şampiyonluk istiyor. Bazı turnuvalara da 'önemsiz' diye katılmamışlar. Düzenlenen turnuvalar hep bölgesel. İzmir'den iki takım. Gerisi İstanbul ve Ankara. Maddelerimizde göreceksiniz. Bu başvurular tam anlamıyla komedi. Kurulların asla böyle bir hata yapacaklarına inanmıyorum. O yayında Nihat Özdemir hazırlıksız yakalandı. Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz. Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin?"

Koç'a Yıldırım'lı gönderme

"Fenerbahçe eski başkanı (Aziz Yıldırım) çoluk çocuk değil, tecrübeliydi. Adalet ve hukuk anlayışı farklıydı. Bu tip Bizansları sevmezdi. Yasa ve düzen koyucular aptal mı? Neden Milli Lig demiyor da Milli Küme diyor? Çünkü öyle olmadığını biliyorlar. Milli Lig ne zaman kondu? 1959. O dönem otobüsle gidilebilecek yakın mesafelerde yapılıyordu turnuvalar. Akhisar - İstanbul arası da mesafe bayağı var. Otobüsle gidenler oldu."

'Freni patlamış kamyon gibi gidiyorum'

"O kadar dertliyim, o kadar doluyum ki freni patlamış kamyon gibi gidiyorum. Abdurrahim Albayrak ile 200'e yakın şahsi kefalet verdik daha yeni. Ali Koç'un bana dediği bir laf vardı. Bankalar Birliği sözleşmesi için 'Torununa kadar riske sokmuşsun kefalete imza atarken.' Hiç sesimi çıkarmadım. Ailem bana döndü baktı. Haberleri yoktu. Daha sonra buluşmamızda, 'Yahu Ali Bey, Orada söylenir mi bu' dedim ona."

Galatasaray 23 Mart'ta Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddi için TFF'ye başvurdu. İşte dilekçe:

1- Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu'nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

2- Başvuru konusu şampiyonluklar 'Lig müsabakaları statüsü' kapsamı dışındadır.

3- Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir

4- 'Türkiye futbol birinciliği' lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir

5- Türkiye futbol birinciliği, sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

6- Düzenli bir şekilde gerçekleşmeyen 'Türkiye Futbol Birinciliği'nin tescili haksız rerabet doğuracaktır.

7- Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir.

8- Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir

9- 'Milli Küme' ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

10 - 1937 yılında, turnuvaya katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının, bu hakları ellerinden alınmıştır.

11- Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz.

12- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Milli küme ve Türkiye Futbol Birincilği şampiyonlarının Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilemeyeceğini açıklamıştır.

13- Fenerbahçe Spor Kulübü'nün talebinin kabul edilmesi halinde idarenin öngörülürlüğü ilkesi zedelenecektir.