Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Sponsorluk toplantısında soruları yanıtlayan Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananları değerlendirirken, "Bu derbi öncesi istihbarat aldık. Konuştuklarımız, bildiklerimizin yüzde 5'i. Kavga çıksın istemiyoruz. Taraftarımız fiziki tepki versin istemiyoruz. Bence TFF'den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak '150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz' dedi. Duymadım, bilmiyorum. TFF ile yazışmam var, olaydan çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 3 bin kişi. Sadece 1907 değil, diğer tüm localarda insan vardı. Çocukça savunma yapmasınlar, mertçe desinler ki, 'Şifre 1907'ydi. 1907 diyen herkes girdi.' Ben mertlikten yanayım, biz aptal değiliz" ifadelerini kullandı.

'Emniyet gibi dolaşıyor!'

Özellikle Ali Koç'a tepki gösteren Cengiz, şöyle devam etti: "Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Emniyet gibi dolaşıyor. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Sen geldin, bizim evimizde şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah, bu nasıl mantalite? Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Kimseden korkmam, Allah'tan başka."

'Hapis cezası alırlardı'

"TFF sevki seyirciden yapmadı! Yoksa hapis cezası alırlardı ve yöneticilikleri bitecekti. 2.500 kişinin cezası 72 bin TL! Ben öderim cebimden o zaman! Neden yapmıyorum? O PFDK aptal mı? Saha olaylarından sevk etmiyorlar. İkinci Başkanıma saldırıldı. Ya bir şey olsaydı, bunun bedelini kim ödeyecekti? Ondan sevk etmedi!"

'Düzenli hata yapıyorlar'

"Rakibimiz yenilgiyi örttü; 'Vay bizim golümüz verilmedi!' Verilseydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Hakemlerden en çok zararı biz gördük. 17 kulüp hakemler için bize karşı birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor."

'Sanki biz yenildik!'

"Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya! Fenerbahçe maçı ne oldu? Beyin ameliyatı geçirdim de bilmiyorum. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik!"

'Emre Belözoğlu muhatabım değil'

"İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon Euro dediniz, şimdi 7 milyon Euro diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi."