Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Şurada bir kişi hızla koşsun yangın var diye, herkes koşar. Kapımızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon küsür, 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü, raflar boşulmaya başladı."

"Bilim insanları güzel açıklıyor, tüm önergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. Çanakkale'nin kapısına bir savaş gemisi geliyor, hepimiz cepheyi bırakıp makarna almaya koşuyoruz, bu olmaz. Siz önlemini alacaksınız."

"Maçla ilgili dezenfekte yapacaktık, sağolsun İBB bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada hakça bir mücadele olsun, lehimize ve aleyhimize adaletsiz bir hakem kararı olmasın diliyorum."

"Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın sözleri, ben şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Biz iyi ağırlıyoruz. Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ses vermeyeceğiz deyip, hoparlörleri açmıyoruz."

Arda Turan bize hizmet etmiş bir kardeşimiz fakat şuan transfer gündemimizde yok, zamanı geldiğinde konuşulur.

Ben olsam Mete Kalkavan'ı Sivasspor maçına vermezdim, MHK burada bir hata yaptı. Derbide hiçbir hakem müdahalesi olmamasını diliyorum.

Sivasspor maçında Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olmalıydı. Mete Kalkavan'ı araştırın, 9 maçta neler yapmış. Hepsi de aleyhimize. Şimdi diğerleri gibi tek tek projeksiyona yansıtmam ben...