Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, HDI Sigorta’nın erkek voleybol takımına sponsor olmasıyla ilgili düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı ziyaret hakkında konuşan Cengiz, “Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, anlatıyor ki kalıyorum. Müthiş hakim” dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hastanesinde bedava tedavi gördüğü iddiasına da tepki gösteren Cengiz, “Fenerbahçe ile, başkanı ile ne işim var? Kişisel sempatim var. Hastane yapmışlar, biz de orada bedava tedavi görmüşüz! Ali Bey öyle bir insan değildir ama ben isterdim ki bunu yalanlasın. Allah beni öyle duruma düşürmesin. Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz” ifadelerini kullandı.

‘Güvenlik kamerasına konuşuyor!’

Voleybol sponsorluğunda futbol transferiyle ilgili sorular gelmesi üzerine Cengiz, “Lansman yapıyoruz, adam 60 milyon TL vermiş, millet ‘Ali ne olacak, Veli ne olacak’ diyor. Cevap veriyorsun, ‘Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor’ diyorlar. Cevap vermiyorsun, ‘Konuşacak bir şeyi yok’ diyorlar. Herkes kendi destanını yazar. Biz, bizi isteyenle beraber oluruz. Parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Teknik ekibimizle, scoutlarla birlikte Galatasaray için en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz” dedi.





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