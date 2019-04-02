Mustafa Cengiz'den Adnan Polat taktiği

İbrasızlık sonrası Galatasaray Yönetimi’nin izleyeceği yol haritası belirsizliğini koruyor.

02 Nisan 2019, Salı 09:06
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Mustafa Cengiz'den Adnan Polat taktiği

23 Mart’taki Mali Genel Kurul’da yaşanan ibrasızlık sonrası Galatasaray Yönetimi’nin izleyeceği yol haritası belirsizliğini koruyor.

Bugünkü yönetim kurulu toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ihtimalleri masaya yatıracak. Diğer taraftan tedbir kararı için birden fazla dava açılması fikrinin ön plana çıktığı öğrenildi. Buna göre Mustafa Cengiz ve ekibi, böylece Adnan Polat’ın uyguladığı taktikle hareket edecek. Bundaki amaç, kendi lehlerine karar verecek bir hakim ve mahkemenin aranıyor olması...

(Milliyet)

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