Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'le "Organize kötülük" konusunda konuştuğunu belirten Cengiz şunları söyledi:

Terim'e verilen cezanın 19.05'te açıklanmasını yakıştıramadım.

"İyi niyetle açıklanamaz"

Bu tip hataların iyi niyetle açıklanması mümkün değildir. Sevgili hocamızla ben bu konuyu özellikle konuştum. Siz "Organize kötülük" derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?" dedim. "Hayır, almadım" dedi.

"Militan unsurlar..."

Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar.

Son maçta teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. TFF'nin ceza açıklamasında 6222'nin açık ihlali olan bu saldırıyla ilgili bir ceza yok!

Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgeleden ziyade, organize halde yapılıyor. Bu birçok statta oluyor. Önlem alınmasını istirham ediyorum.

"İçerik yürekler acısıydı"

Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı...

Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik!

"Ali Dürüst'ün dönüşüyle alakamız yok"

Siz Ali Dürüst'ü istifa ettikten sonra tekrar TFF'ye döndürdünüz, 3 hakemi askıya aldırdınız dediler. İki olayla da en ufak ilgimiz yok. Ali Bey, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz ama bizim onunla özel bir görüşmemiz de yok, özel bir talebimiz de yok.

"Hakemlerin görevden alınması çelişki"

Sezon başladı. Biz baktık, iki tane hakem askıya alındı. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki iki maçtan dolayı askıya alındığı söyleniyor. Siz geçen sene hakemleri savunuyorsunuz, şimdi ise askıya alıyorsunuz. Böyle bir çelişki mi var!

Siz şu algıyı yaratamazsınız 'Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım.' Bu olmadı. Men dakka men dukka.

"Zihniyet değişmeli"

PFDK'ya sevkin nedenini sorduk, bütün konuşmamı sevk edemezsin. Hangi kelimeler suç, bunu açıklamak durumundasınız. Biz de bunun için savunma yapalım. Bu sistem, bu zihniyet değişmeli.

Biz silahtan bahsedenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Rakip teknik direktöre bakıyoruz, daha ağır konuşuyor. Hocamıza verilen bu cezayı kabul etmiyoruz.

"Futbolda düşmanlık yaratmayalım"

Türkiye'nin huzura, barışa çok ihtiyacı var. S400'le başlarım, doğu-batı hep problem. Bu ülke hak etmediği birçok sıkıntının içinde ama hepsi geçecek. Bu arada insanların tek deşarj yolu olan futbolda neden düşmanlıklar yaratıyoruz

"Fikret Orman başkana sesleniyorum"

Fikret Orman başkana da sesleniyorum. Keşke "Taçtan gol yedik ya da tacımızı vermediler" demeseydi. Orta sahadan taç atışını konuşmamalıyız.



