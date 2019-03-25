Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesinin 7 sebebi!

Sarı kırmızılı camia, genel kurulda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, idari yönden ibra edilmemesiyle sarsıldı. 1 ay içinde seçime gidilmesi gerekirken, ibra şokunun ardında Mustafa Cengiz’e dönük büyük tepkiler yer alıyor.

İşte Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesinin 7 nedeni:

1- Galatasaray Lisesi mezunu olan 139 kişinin üyelik başvurularının ‘toplu organizasyon’ olarak görülmesi, içlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların bulunması ve üyelik imzalarının sıkıntılı olması gerekçesiyle reddedilmesi.

2- Eski Başkan Dursun Özbek’e hakarete varan söylemlerde bulunan Gökhan Bilek’in, Başkan kontenjanından Galatasaray Kulübü’ne üye yapılması.

3- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in üyelere karşı sergilediği ve çok konuşulan üslubu.

4- Şeffaflık sözlerine rağmen Emre Taşdemir’in sözleşmesinin borsaya bildirilmemesi.

5- Cengiz’in “İbra edilmezsem mahkemeye giderim” sözünün tehdit olarak algılanması.

6- Teknokent ve Kemerburgaz projelerinde verilen sözlere rağmen ilerleme olmaması.

7- Muhalifl ere karşı kullanıldığı iddia edilen “Köfte” yakıştırması.

Kaynak: Akşam