Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrasında yaşananları değerlendiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, şunları dile getirdi: "Fenerbahçe bizim yazımızı kışa çevirmeye çalıştı. Mağlup olmak da bir onurdur, mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. Biz Kadıköy'de 21 yıl kazanamadık, VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz. Fenerbahçe'nin bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum. Kale arkasındaki görüntüye göre golü verdiler! Sen bizim penaltımızı vermedin, kırmızı kartı vermedin, bir daha kırmızı kartı vermedin. 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize."

'Listeye baktılar, kırıldım'

"Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüz aranmadı, ‘dur, giremezsiniz’ diye bir şey olmadı. Sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Ali Bey (Koç) geldi, bana 'Başkanım ayıp bu yapılanlar' dediğini hatırlıyorum. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. En son personelimiz sahadan içeri girene kadar ben de sahada kaldım. 'Ali Bey sinkaflı laflar etti' diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım. Ben Antepliyim! Ali Bey'in, birtakım emniyet mensuplarına küfür ettiği söyleniyor."