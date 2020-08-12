Mustafa Cengiz: Transfer bitmez!

Transferle ilgili önemli bilgiler veren Cengiz, “4 Ağustos’ta başladı, 4 Ekim’e 2 ay daha var. Transfer bitmez! Biz limitlerimiz içinde, kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray’ın çıkarları doğrultusunda her tür transferi gerek alış, gerek satış anlamında yaparız. Önceliğimiz Galatasaray’ın çıkarları. Hem sportif hem mali. Ahlaki boyutlar da önemli. Ona da bakıyoruz mümkün olduğunca” diye konuştu.

‘Milyon euro ödeyemeyiz’

En yüksek harcama limitinin Galatasaray’da olmasıyla ilgili konuşan Cengiz, “Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var deniyor. Yok öyle bir şey. Bu bizim bütçemiz. Biz onun içinden 40-50 milyon TL harcayabiliriz. Arkadaşlarımızla sabah, akşam mücadele ediyoruz. Borçsuzluk alıp, lisans alabilmek için. Ben önce onu öderim. Futbolculara milyon eurolar ödeyecek halim yok. Siz hem karnım doysun hem de yemeğim dursun diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok” açıklamasını yaptı.

O isimler ortaya çıktı!

Takımdaki bazı futbolcuların kendilerini çok yorduğunu söyleyen Başkan Cengiz, “30’a aşkın futbolcu sağ olsun feragatname imzaladı, 4’ü imzalamadı. Canları sağ olsun, hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda’nın davranışı bu anlamda çok kaliteli. Paranın bozduğunu para ile tamir edersiniz. Tanrı bizi itibardan, onur ve şereften yoksun kılmasın. Biz Galatasaray olarak buna çok dikkat ediyoruz. Arda kardeşimiz de müthiş hizmetler verecektir. Ben ona güveniyorum, inanıyorum” dedi. Bu 4 futbolcunun ise Belhanda, Feghouli, Babel ve Donk olduğu öğrenildi.

Mensah’ı da kabul etti

Cengiz, çalışmalarla ilgili olarak da, “Lemina kardeşimiz bize hizmet verdi, biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içinde yok. Seri’yi düşünüyoruz, tekrar olabilir. Falcao da indirim yaptı, sanıyorum devam edecek” derken, başta Mensah olmak üzere birçok futbolcu için girişimleri olduğunu açıkladı.

'Limitless' göndermesi

Limit tartışmalarının gölgesinde Fenerbahçe’nin Mert Hakan Yandaş transferini “Limitless” yani limitsiz vurgusuyla açıklaması da, Mustafa Cengiz’in gündemindeydi. Cengiz toplantıda soru cevap kısmına geçilirken, “Her şeyi sorabilirsiniz. Ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi limitli olmam, soruda ‘limitless’ olurum” diyerek güldü.

Cengiz’in hedefinde, limit arttırımı için TFF’ye başvuran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Cengiz isim vermeden eleştirdiği Koç için şu ifadeleri kullandı: “Bir kural koyuyorsunuz. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Oyun oynanırken kuralı değiştirirseniz, ne federasyonun ne konulan kuralların hiçbir kıymeti kalmaz. Diyorlar ki gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz. Doğrudur, düşebiliriz. Biz cezamız ne ise onu çekeriz. Cezaya katlanmak da bir asalettir.”

‘Şike yapmışsam ceza verin’

“Ben kuralları çiğnemişsem, şike yapmışsam bana ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz. Limitlerin ne çıkacağını biz biliyoruz. 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bilmiyorsam benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Ondan sonra oraya ‘Sınır tanımayız’ yazacağım. Sen sınır tanımayan doktor musun? Sen sınır tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz.”

SIXT ile imza atıldı

Sarı-Kırmızılı kulüp, futbol takımının forma göğüs reklamı için dünyacü ünlü araç kiralama firması SIXT ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, “Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan SIXT bize müthiş bir teklifle geldi. İki yılda 40 milyon lirayı aşkın bir tutar ile göğüs sponsorumuz oldu. Bunun kardeş kuruluşu olan Magdeburger de 18 milyon lirayla sırt sponsoru oldu. Ya klaşık 60 milyon liralık bir olanak sağlandı” dedi.

Fatih hoca resmen istedi’

Arda’yı devre arasında veto edip şimdi almasıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Mustafa Cengiz, “O dönem bana Arda Turan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Yani usule uygun değildi. Ben Galatasaraylıyım, belli bir kültürümüz var, emrivakiye gelmememiz gerekiyor. İkincide iş değişti. Sevgili teknik direktörümüz, Fatih hocamız sağolsun resmi olarak Arda’yı bizden istedi. Biz de ‘Tamam görüşelim’ dedik. Arda sağ olsun ‘Boş mukaveleye imza atarım’ dedi, biz de en düşük ücretten mukaveleyi yaptık” diye cevap verdi.

Mert Hakan’a tepki: Yüzleri kızarır!

“Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır” paylaşımına da karşılık veren Cengiz, “Futbolcular önce Galatasaray’a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider. Galatasaray, Türkiye’de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray’a gelirler” dedi. İsim vermeden Mert Hakan’a mesaj yollayan Başkan, “Genç çocuklar, polemik yapmak istemiyorum. Hepsinin yolu açık olsun. Daha fazla teklif derse fikri değişebilir. Ancak pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan insanlar, yüzü kızaranlar olur” ifadesini kullandı.