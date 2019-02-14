Mustafa Cengiz: Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaşacak. Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor.

Mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a önemli değerlendirmelerde bulundu.





İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Tüm Türk takımları inşallah Avrupa'da başarılı olur. En başarılı olanın da Galatasaray olmasını istiyorum."

"İsterim ki rakip takımlarımın başkanları federasyon başkanı olsun, Ali Koç federasyon başkanı olsun. Yardımcıları da MHK başkanı olsun."

"En ateşli, fanatik, rakip takım başkanı TFF Başkanı olsun. Benim için hiçbir sorun yok, bizim camiamız için de yok. Bizim kimseye antipatimiz yok."

"Ben Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım ama başkanlığım süresince asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim, rakipler yesin demiyorum. Benim de cezamı kaldırın da, ben de maç seyretmek istiyorum."

Ali Koç'a yanıt

"Sevgili hocamız orada bir ironi yaptı, ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim."

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"Kim şampiyon olursa, onu alkışlarım."