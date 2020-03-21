Mustafa Cengiz: Play-Off haksızlık olur
Kulüpler Birliği Başkan Mehmet Sepil’in seçenekler arasında saydığı Play-Off sistemine başkan Mustafa Cengiz tepki gösterdi, “İlk 8’den başlarsan 9.’ya ilk 4’ten başlarsan 5.’ye haksızlık olur. Kimkarar verecek” dedi.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin bunda sonraki takvimini belirlemek için dün Kulüpler Birliği telekonferans yöntemiyle toplandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, toplantı bitiminde yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan ve Play-Off’u da senaryolar arasında sayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’e cevap geldi. Play-Off’un kulüplere haksızlık olacağını söyleyen Cengiz, “İlk 8’den başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksızlık olur. Yoksa 18’de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız. Bunun formatı yok. Kim buna karar verecek?” dedi. Sarı-Kırmızılılar’ın bir numarası, 3 saat süren toplantıda Play- Off’un tartışılmadığını, Sepil’in kendi düşüncesi olabileceğini de kaydetti.
'Devletimizin yanındayız'
Liglerin bir an evvel başlaması dileğinde bulunan Mustafa Cengiz şöyle devam etti: Kulüplerimiz olarak devletimizin yanındayız. Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin aldığı bütün kararlara uyacağız. TFF ve Spor Bakanlığıyla birlikte bu süreci yürüteceğiz.