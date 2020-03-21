Mustafa Cengiz: Play-Off haksızlık olur

Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin bunda sonraki takvimini belirlemek için dün Kulüpler Birliği telekonferans yöntemiyle toplandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, toplantı bitiminde yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan ve Play-Off’u da senaryolar arasında sayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’e cevap geldi. Play-Off’un kulüplere haksızlık olacağını söyleyen Cengiz, “İlk 8’den başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksızlık olur. Yoksa 18’de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız. Bunun formatı yok. Kim buna karar verecek?” dedi. Sarı-Kırmızılılar’ın bir numarası, 3 saat süren toplantıda Play- Off’un tartışılmadığını, Sepil’in kendi düşüncesi olabileceğini de kaydetti.

'Devletimizin yanındayız'

Liglerin bir an evvel başlaması dileğinde bulunan Mustafa Cengiz şöyle devam etti: Kulüplerimiz olarak devletimizin yanındayız. Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin aldığı bütün kararlara uyacağız. TFF ve Spor Bakanlığıyla birlikte bu süreci yürüteceğiz.