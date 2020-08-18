Mert Hakan’ın Fenerbahçe’ye gitmesinden sonra, Mensah’ın da Beşiktaş’a transfer olmasını yorumlayan Başkan, “Mensah’ı ben de şaşkınlıkla izledim. Ben de merak ettim; şimdi öğrendik ki bizi suçlamışlar; belgeli hepsi. İzin almadan futbolcuyla görüşmüşüz! Bir baktım futbolcu bizi aramış. Arkadaşımız arıyor, ‘Beşiktaş’ın anlaştığı haberleri var görüşelim’ diye izin istiyor. Onlar da diyor ki, ‘Hayır sözünü ettiğiniz takımla biz hiçbir anlaşma yapmadık, sizden teklif bekliyoruz.´ Bana geldiler, nedir olay, 2.8 milyon Euro ödenecek, efendim bilmem ne... Bir sürü para. Bizim paramız var, en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok, atamayız” açıklamasını yaptı.

‘Beceriksiz yönetim desinler’

Ezeli rakiplerinin transferdeki tavrını da eleştiren Cengiz, şöyle devam etti: “Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, iki yıldır tasarrufla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa, paraları Leyla’ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel ‘Param bitti, limitimi arttırın...’ Ben de hayır diyorum! Biz örnek olmalıyız. Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon Euro harcamayı. Biz hâlâ bu borçları ödüyoruz. Daha temizleyemedik. Biz fiyat yükseltmek için kim olursa olsun araya girmeyiz. Paramız var, ama harcayamayız. Beceriksiz yönetim desinler. Eğer beceri har vurup harman savurmaksa, biz beceriksiziz!”

‘Biz bildirmesek indirirler!’

“Siz hiç Trabzon ve Galatasaray hariç ligdeki kulüplerin, ‘Şu futbolcuyu şu kadara sattık, şu futbolcuyu şu kadara aldık, şu kadar dolar şu kadar euro ödenecek’ diye açıklamasını gördünüz mü? Ondan sonra 2 sene harcayıp UEFA´dan TFF’den men yiyince, puan silme gelince, ‘Vay bu haksızlık’, ‘Bize kimse ceza veremez´ demesini nasıl karşılarsınız. Eğer biz Galatasaray’da bir tane futbolcuyu bildirmeyelim veya eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler. Satan söylemiyor, alan da yazmıyor. Yıl sonu çıkıyor zarar. Deniz bitmiş. Biter tabii.”

‘Lemina şu an gündemimizde’

Mustafa Cengiz, en efektif kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Lemina da bu talepler içinde var. Geçen haftaki açıklamamızda gündemde olmadığı için yoktu dedim. Lemina şu an gündemde. Olur olmaz. Önemli olan menfaatler. Önce Galatasaray’a gelirler futbolcular, eğer Galatasaray anlaşmaz ise başka takıma bilmem kaç katına gidebilirler” dedi. Sassuolo’ya imza atan Kaan Ayhan transferi ile ilgili gelen bir soruya ise Cengiz, cevap vermek istemediğini söyledi.

‘Bu ciddi katkı rakipleri şaşırttı’

Galatasaray, Magdeburger Sigorta ile forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşma imzaladı. Türk Telekom Stadı’ndaki törende konuşan Mustafa Cengiz, “Geçen yıl kol sponsorumuzdu, bu sene sağ olsun sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yılda 18 milyon TL´lik bir destekte bulunuyor. 5 milyonunu hemen ödediler. Böyle köklü bir kuruluşun, kritik bir dönemde bize ciddi bir katkıda bulunması değerli rakiplerimizi de şaşırtmış olabilir. Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Mehmet Ekici sorusuna cevap

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve Galatasaray’la görüştüğü öne sürülen Mehmet Ekici hakkında konuşan Cengiz, “Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada interaktifte ilk 4’te. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Tabii ki görüşmeler oluyor her futbolcuyla. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Abdurrahim Bey görüşür. Son noktaya geldiğinde sizi bilgilendiririz” ifadelerini kullandı.

‘3 ay ödemesek feshedebilirdi’

Feghouli’nin Nisan’dan beri maaşının ödenmediği ve kesintiler yapıldığı için FIFA´ya başvurduğu ile ilgili Cezayir basınında çıkan haberi değerlendiren Başkan, “O yazıyı ben de okudum. Yazı yanlış. Nisan´dan beri ödememe gibi bir durum yok. 3 ay geçtiği zaman tek taraflı fesih hakkı doğar öyle olsa. Yanlış yazabilirler ki ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Ben sadece 4 kişi bizi yordu dedim o kadar. Aktifimizdeki bütün sporcular değerlidir” diye konuştu.