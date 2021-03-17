Mustafa Cengiz: Muslera inşallah başkan da olur

Galatasaray, 2011'de Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan ve kaldırmadık kupa bırakmayan Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, yeni kontratını tamamladığında Galatasaray'da tam 13 yılı geride bırakmış olacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninde konuşan Muslera, İstanbul'da kendisini ikinci evinde yaşıyor gibi hissettiğini belirterek, "Galatasaray ikinci ailem, bana çok şey kattı. İnsanlık anlamında, kariyer anlamında burada büyüdüm. Çocuklarım burada doğdu, ikisi de Türk sayılır. Ailemle birlikte ne kadar doğru bir karar aldığımızı hissetim. Bu güzel camiaya 3 yıl daha hizmet edeceğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'Buffon çok güzel bir örnek'

Muslera, "Galatasaray'da 5. yıldızı da görür mü" sorusuna ise "Buraya şampiyonluklar ve başarılar için geldim demiştim. Benim burada bulunma amacım bu oldu. Kaç tane kupa varsa, hepsini takımımla beraber kazanmak istiyorum. Buffon çok güzel bir örnek. 3 sene daha sözleşmem var. 3 sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Geleceği düşünmeyi şu an düşünmek istemiyorum. Galatasaray'da 3 sene boyunca maksimum seviyede başarıları kazanmak istiyorum. Belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olurum. Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçirim. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim" cevabını verdi.





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'Rüştü, Mert, Altay, Ersin...'

Türkiye'de beğendiği kalecileri de açıklayan Muslera, "Rüştü Reçber'i efsaneler arasında ilk sıraya yazabiliriz. Mert Günok, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır, İrfan Can Eğribayat gibi iyi genç kaleciler var. Daha birçok kaleci var. Türk kalecileri oldukça iyi. Kendimle ilgili 'Haksız rekabet' yorumları çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bütün taraftarlardan ilgi görmek çok değerli. Bu da işinizi doğru yaptığınızı gösterir" dedi.

'Fatih hocamız tuzağa düşmedi'

Belhanda ile ayrılık sürecine açıklık getiren Mustafa Cengiz, "Kararı yönetim aldı. Sanki hocamızla bir sorun var, onay makamı gibi algılar yapıldı, öyle bir şey yok. Biz hocamızla beraberiz. Hocamızın hemen hemen her şeyden bilgisi var. Bizim onay makamımız genel kuruldur. Fatih Terim ile asla bir sorunumuz yok. Hocayı da zor duruma sokmaya çalıştılar ama bu tuzağa düşmedi" diye konuştu.

Cengiz: Kaptan gibi kaptan!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Muslera hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak, "Fernando Muslera öyle bir isim ki, yerel yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Kaptan gibi kaptan. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu aradık. Sakın diğer kalecilerimiz alınmasın, çünkü o Muslera. Ligde 10 sene üst üste aynı takımın formasını giyen ilk futbolcu. Kendisine yakın tek isim sanırım Alex. Ayrıca Simovic'ten sonra gol atan yabancı kaleci. Galatasaray'da 14 kez kupa kazanan yabancı oyuncu ve bu bir rekor. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. 303 maça çıkmış, 113 maçta gol yememiş. Toplam maç sayısı 374. Muslera kalede olunca herkes güveniyor. Muslera bizim her şeyimiz. Türkçesi de oldukça iyi. İnşallah Galatasaray'a başkan da olur" diye konuştu.

Albayrak: Rize maçını bekledik

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise ilginç bir anekdot paylaşarak, "Muslera'nın ayağı Rizespor maçında kırılmıştı. Yine bir Rizespor maçından önce onunla sözleşme imzalamak istedim. İmzalı bu formayı açık arttırmayla satacağız. Muslera ile uzun süredir görüşüyoruz, konuşuyoruz. Muslera benim sağ kolumdur. Pandemide takımla konuşmasını ve indirime yardımcı olmasını istedik. Muslera da 'Başta ben indirim yapmalıyım" dedi. İki tane arkadaş indirim yapmadı. Muslera'nın yaptığını unutmayacağız. Kendisine ABD'den çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Galatasaraylıyım ve burada bırakmak istiyorum" dedi. Aldığı parada çok büyük fedakârlık yaptı" dedi.











