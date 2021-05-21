Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in üzerinde en hassasiyetle durduğu transfer konusunun, Mostafa Mohamed'le ilgili olduğu öğrenildi. Mısırlı forvetin sonraki transferiyle Türkiye'de bir rekor kıracağını düşünen Cengiz’in, başkanlık koltuğunda kalsın ya da kalmasın, genç oyuncunun bonservisini almak istediği belirtiliyor. Yıl sonuna kadar satın alma opsiyonu 4 milyon Dolar ile Galatasaray'da olan Mohamed transferini Cengiz'in, en kısa sürede bitirmeyi hedeflediği ifade edildi. Diğer taraftan, St. Etienne’in Galatasaray'ın opsiyonu kullansa bile teklif yapmayı planladığı ileri sürülüyor. Fransız gazetelerinin bir başka iddiasına göre, Marsilya da Mohamed'i takibe aldı. Mısırlı’nın bonservis sorununun çözülmesi halinde, 20 milyon Euro’luk teklif yapılacağı belirtildi.