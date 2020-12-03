Mustafa Cengiz: Messi’yi, Ronaldo’yu almak istiyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Muslera’nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını, Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu ‘Bu bir takım oyunu’ dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.