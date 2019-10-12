Mustafa Cengiz: Kürsüler hadsiz şekilde kullanıldı

Galatasaray Kulübünün, 114. kuruluş yılı programı kapsamında kurucu başkan Ali Sami Ye n’ in mezarı başında anma töreni düzenledi. Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen anma töre nine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Sarı-Kırmızılı camiadan isimler katıldı. Ali Sami Yen’in mezarı başında okunan dualardan sonra basına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

‘Dünyada tepeye taşıyacağız’

“Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük insan, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen’i burada ikinci defa anma onuruna erdim. Bu beni m için ya şamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanı mız sevgili Ali Sami Yen’i ve kurucu ar kadaşlarını rahmetle, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Kendisine bize Galatasaray gibi bir değer, bir isim, bir marka verip, onu dünya çapında bir arma hal ine getirme mücadelesine katkıda bulunmamıza vesile olduğu için kendisine ve kurucu üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlar bize bir bayrak, bir sembol emanet etti. Bizim görevimiz bu sembolü onurla, gururla dünyanın en tepesine taşımak. Bu yolda bizim bir karınca kadar katkımız olursa bundan onur ve gurur duyarız yönetim olarak.”

Daha detaylı cevap verecek

Galatasaray Kulübünün Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında kendisine yapılan eleştirilere cevap vermediğinin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, şunları kaydetti: “Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’ in mezarı başında bu polemiklere fazla girmek istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım.”

Mustafa Cengiz, Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Beşiktaş Kulübü’nün vefat eden eski başkanı Süleyman Seba’nın kabrini de ziyaret etti. Seba’nın mezarı başında da dua okundu. Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, çok önemli bir spor adamının kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, “Süleyman Seba’yı da anma onuruna ermiş bulunuyoruz. Çok değerli bir rakibimizin çok değerli başkanı. Benim de bizzat tanıdığım, sportmen, beyefendi bir kişilik. Beşiktaş camiasına ve Türk spor camiasına da başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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