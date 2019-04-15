Mustafa Cengiz konuştu: Dehşete düştük

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında dün akşam Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlarken 90 dakikanın sonucundaki 1-1'lik skor iki takımı da mutlu etmedi. Galatasaray camiası hakem Ali Palabıyık'ı Mehmet Topal'ın Linnes'e müdahalesi ve Fenerbahçe'nin golünden önceki Dirar-Feghouli mücadelesi için sert şekilde eleştirirken Sarı Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 15.30’da MHK Başkanı Sabri Çelik ile bir araya geldi.

"VAR görüşmelerini talep ettik"

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Hem genel hem de bir 'Hayırlı olsun' ziyaretiydi. Tabii ki "kara pazar" ile de ilgili bir görüşme yaptık. VAR görüşmelerini de talep ettik. Daha sonra bir açıklama yayınlayacağız" dedi.

"Dehşete düştük"

Daha sonra ise Trtspor'a bağlanan Cengiz şunları söyledi: VAR'a rağmen kurallara uyulmaması bizi dehşete düşürdü. Öyle bir gün gelir, aynı yıl üst üste yeneriz. Biz adil yarış istiyoruz. Ali Palabıyık ile kişisel bir sorunumuz yok. Biz genç hakemleri destekliyoruz. Bir cürum işlenmiştir ve cezaya tabiidir.

Bu haberi de okudular Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha açıklandı!