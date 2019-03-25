Mustafa Cengiz: Kimsenin şüphesi olmasın. Biz görevimizin başındayız.

Cumartesi akşamı gerçekleştirilen mali genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaklaşık 10 dakika süren bir konuşma yaptı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"İdari yapı için ne kadar çalıştığımızı biliyorlar"

Cumartesi günü çok tartışma yaratan bir genel kurul tamamlanmıştır. Yönetimimiz sürecinde yadsınamayacak başarılara imza attık. Bizleri yakından izleyenler, mali, sportif ve idari yapının sistematize edilmesi için ne kadar çok çalıştığımızı bilirler.

"İtidal çağrısı yapıyorum! Görevimizin başındayız"

Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyorum. Galatasaray başkanı olarak tüm kamuoyuna açıklıyorum ki, ben bana oy veren ve vermeyen herkesin başkanıyım. Bu andan itibaren Galatasaray'ı Galatasaray yapan kuralların korunması adına her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz görevimizin başındayız.

Hukuki süreçlere girişecek ve bunları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun.

"Hocalarımın gözlerinden öpüyorum"

Değerli arkadaşlar idari olarak ibra edilmediğimiz eğitimin için de bu da var.(Beknaz'ın penaltı olmayan pozisyonda topu bilerek dışarı vurması görüntüleri yayınlandı) Hocalarımızı alınlarından öpüyorum.



