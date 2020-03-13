Mustafa Cengiz: Kalkavan’ı bize vermeyin ya!

‘Raflar boşalmaya başladı’

“Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Şurada bir kişi hızla koşsun ‘yangın var’ diye, herkes koşar. Kapımızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon küsür, 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü, raflar boşalmaya başladı.”

‘Savaş çıksa makarna alıyoruz’

“Bilim insanları güzel açıklıyor, tüm önergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. Çanakkale’nin kapısına bir savaş gemisi geliyor, hepimiz cepheyi bırakıp makarna almaya koşuyoruz, bu olmaz. Siz önleminizi alacaksınız.”

‘Bizi sevmeyenler sevinsin!’

“Koronavirüsünden 100 bin insan etkilendi, 4-5 bin insan öldü. Allah’tan 1-10 yaş aralığına vurmuyor. Bizim gibilere vuruyor piyango. Bizi sevmeyenler sevinsin.”

‘Adaletsiz karar olmasın’

“Maçla ilgili dezenfekte yapacaktık, sağolsun İBB bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada hakça bir mücadele olsun, lehimize ve aleyhimize adaletsiz bir hakem kararı olmasın diliyorum.”

‘Berbat tuvalet bırakmıyoruz’

“Maçı erteleyelim, seyircisiz oynansın sözlerine şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Biz iyi ağırlıyoruz. Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ses vermeyeceğiz deyip, hoparlörleri açmıyoruz!”

‘Pozisyon penaltı olmalıydı’

“Sivasspor maçında Onyekuru’nun pozisyonu penaltı olmalıydı. Ben olsam Mete Kalkavan’ı Sivasspor maçına vermezdim, MHK burada bir hata yaptı. Sevgili MHK, Mete Kalkavan’ı bizim maçlarımıza verme ya! Mete Kalkavan sen de lütfen bizim maçlarımızı yönetmeyi kabul etme ya!”