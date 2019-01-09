Mustafa Cengiz isyan etti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum."

"Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik."

'Sözlerim yanlış anlaşıldı'

"Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın."

'Şu anda CAS'tayız'

"Benden haz etmiyorsunuz ama bizim siyasi ve ticari çıkarımız yok. Benden haz etmiyor olabilirsiniz ama hepsini saygıyla karşılıyorum. Bizi isteselerdi direkt men edebilirlerdi. 5 ay bunun kavgasını verdik. Şu anda da CAS'tayız."

'Ibrahimovic'i alırdım ama...'

"İstesem Zlatan Ibrahimovic'i alırdım... Bana eski kasetleri, ses kayıtlarımı, montajları getirmeyin.... Ibrahimovic icin de uğraştım, uğraşmadım da değil"

"Bir Galatasaray başkan adayı twitterdan bir tweet atmış. Galatasaray başkanı biraz ağır olmalı demiş. Buna artık pes. Hafifliği eğer roket atmakla, cevap vermekle ölçüyorsanız ben o zaman ağır değilim."

"TFF ile hiçbir sorunum yok. 15 yönetim kurulu üyesini de bizzat tanırım. Ancak orada edilan laf bize edilmiştir. Diyorlar ki hiçbir hakemimi yedirmem, kimseye vermem. Sosyal medyada troll hesaplar ağır konuşuyorlar. Belki ben de o yaşlarda olsam tutkuyla bağlandığım kulübe dair öyle laflar edebilirdim."

"Fenerbahçe Basketbol, Türkiye'nin gururu ama EuroLeague'de şampiyon olunca ne kazanıyorlar biliyor musunuz? 1 milyon euro. Ne harcıyorlar peki? 40 milyon euro."

Fotoğraflar: Samet Yalçın