Mustafa Cengiz: İnsanla hayvanı ayıran edeptir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, tam da Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i hedef alarak, “Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” demesi, ortalığı yangın yerine çevirdi. İlk olarak Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticileri, sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, kulübün resmi yayın kanallarından, Fatih Terim’in kariyeri boyunca kazandığı kupalar paylaşıldı. Ardından konuyla ilgili olarak mikrofonlar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e uzatılırken, Sarı-Kırmızılı kulübün patronu zehir zemberek açıklamalar yaptı.

İşte o ifadeler:

‘Hangi vizyonla dile getiriliyor’

“Yine ülkemiz için puan maçına çıkacağız, hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, anlamakta zorlanıyorum. Eskilerin bir lafı var, saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum.”

Ali Koç ne dedi?

Fatih Terim’in, Brugge maçı öncesinde, Real Madrid ve PSG gibi iki devle aynı grupta yer alması üzerine sarf ettiği, “Maçlar masa başında, kağıt üzerinde kazanılmaz, sahada kazanılır” sözüne istinaden konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Basın toplantısını duymadım. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor, biz nelerle uğraşıyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19.05’te atılmış, o konuşuluyor. Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir! Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık kariyerinde nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım” dedi.

'TFF'nin tweetini troll zannettim'

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, “Şampiyonlar Ligi’nde yer alan tüm takımlara başarılar dileriz” açıklamasını yaparken, Galatasaray’dan söz etmemesine de tepki gösteren Cengiz, şöyle devam etti: “Tweeti gördüğümde önce trol zanettim. Neden TFF, Galatasaray’ın ve diğer Türk takımlarının adını zikretmekten imtina ediyor, anlamıyorum. Ben kavgayla çatışmayla bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanan bir insanım. Camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ben 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine kimse beni ikna edemez. Bunu kanıtlamaları güç. Edep aklın ziynetidir arkadaşlar.”

‘Sinsi hareketler içinde olmayalım’

Terim’in “Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz” sözlerine de katıldığını ifade eden Cengiz, “Bu söze kızacak olan insan, masa düzeneği yapacak insandır. Maçlar sahada kazanılır, doğru. Hakeme ya da kendine göre uydurulmuş kurallara göre değil. Lütfen saygı sınırları içinde kalalım. Sinsi hareketler içinde olmayalım” diye konuştu.