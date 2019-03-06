Mustafa Cengiz: İbra için çok rahatım

Galatasaray’da 23 Mart’ta yapılacak idari ve mali genel kurulda yönetimin işinin kolay olmadığı, ibrasızlığın gündeme gelebileceği söylendi. Hatta son olarak eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, kongre divan başkanı Metin Aslan’ın disipline verilmesi sonrasında, “İbra çok zora girer” diye yorumlanmıştı.

Buna karşın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ibra konusunda en ufak bir tereddütü bulunmuyor. Cengiz’in sohbetlerde, “İbra konusunda rahatım. Sıkıntım yok” dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şeffaf olduklarının altını çizerken, kulübün artıya geçmesinin mali yönden geldiklerini noktayı gösterdiğini belirtti.

Özür savunması

Cengiz’in, UEFA Finansal Fair Play konusunda da herhangi bir risk taşımadıklarını söylediği ve bunu önümüzdeki günlerde düzenlenecek kongrede de koz olarak kullanacağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı’nın yine bu sohbette, Kulüpler Birliği Toplantısı’na katılması konusunda kulüp içerisinden yapılan eleştirilere ise, “Fikret Orman benden özür diledi” diyerek bir savunma yaptığı bildirildi.

(Milliyet)