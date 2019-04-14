Mustafa Cengiz: 'Her şeyin bir sonu vardır'

Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e doğru yola çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı taraftarları stada gelerek uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar Kadıköy'e doğru yola çıkarken, başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN GALATASARAY İÇİN EN İYİ SKOR"

Maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Cengiz, "Gönlümden geçen Galatasaray için en iyi skor. Neyse o olsun. Taraftarıma, esenlik içinde, huzur içinde bir maç diliyorum. Bunu özellikle rakip takımın sağlayacağına inanıyorum. Biz onları en iyi şekilde ağırladık. Benim için taraftarımın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir. Taraftarımı en mutlu edecek sonucu bekliyoruz. Galatasaray için en hayırlı, en güzel sonucu bekliyoruz. Sahada ölümüne, dürüst ve adil bir yönetim altında, her iki tarafa da haksızlık yapılmadan bir yönetim diliyorum" dedi.

"BÖYLE BİR GELENEK YOK, HER ŞEYİN BİR SONU VARDIR"

Galatasaray'ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanından galibiyet çıkaramamasına değinen Mustafa Cengiz, "Buna devamlı gelenek diyorlar, böyle bir gelenek yok. Bazen üst üste yenilirsiniz, üst üste yenersiniz. Bu gayet doğal bir şey. Bu da biraz uzun sürmüş, doğru. Ama bir şekilde bunun biteceğinden emin olabiliriz. Her şeyin bir sonu vardır ve o son bugün inşallah bir ilk olur diye umut ediyorum" diye konuştu.

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)