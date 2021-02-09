Mustafa Cengiz: Hep yenersek tadı olmaz

Derbi maçı öncesinde Fenerbahçe'nin stadına girmek üzereyken, görevliler tarafından bekletilen, isminin listede olup olmadığına bakılan ve üstü aranmak istenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı sıkıntılara rağmen ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Katıldığı bir televizyon programında, gerginlikten uzak durmaları gerektiğini belirten Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Ali Bey (Koç) arkadaşımız. Kimseyle kişisel bir sorunumuz yok. Düşmanımız değil. Ne Ali Bey, ne Veli Bey... Bu kültürü getirmek lazım. Ülkemiz zor durumda. Gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli. Taraftarları, maçı gerecek laflar etmemeli. Genel olarak, kendim için de söylüyorum. Her kulübe büyük saygım var, o kulüpler olmazsa biz de olmayız. Biz sahada mücadele ederiz, ama yeneriz, ama yeniliriz. Dikkatli olmamız lazım, edeceğimiz yanlış bir laf bir delikanlıyı kışkırtabilir. Kışkırtmayalım, dost olalım. İnşallah Fenerbahçe'yi hep yeneriz ama sonsuza kadar da yenersek bu işin tadı olmaz" ifadelerini kullandı.