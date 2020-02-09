Mustafa Cengiz: Güldüğünüzü söylüyorsunuz ama hep siz ağlıyorsunuz

Mustafa Cengiz'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe de Beşiktaş da Trabzonspor da bizim düşmanımız değil. Bu futbolun deşarjı olması gereken futbolu, nefret şarjı haline getirmeyelim. İnsanları sokağa dökmek gibi söylemlerden kaçınalım. Öfkeli olabilirsiniz, öfkenizde haklı da olabilirsiniz ama kitlelere bunu yansıtmamamız lazım. Sportif duyguları şiddete yönlendirmeyelim. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey hayatlarında onları ağlatmaz. Siz güldüğünüzü söylüyorsunuz ama her zaman ağlıyorsunuz. Geçen sezon kulüplerle biz Rusya deplasmanındayken 'Hakemler de insandır, onlar da hata yapar' diyordunuz, bu sene ise 'kötü' diyorsunuz. Hakemler ne oldular? İnsanlıktan çıkıp, meleğe mi dönüşmüşler?

Biz 2 hafta sonra derbide kazanabiliriz ya da kaybedebiliriz. Dostça, eşit ve adil, en az hakem hatasının olduğu bir maç olsun istiyoruz. İster inanın ister inanmayın. 6-0 yenildiğimiz sene Beşiktaş şampiyon olmuş, peki, onalrı da tebrik ederim. Bunun için TV programı yaptılar.Biz Galatasaray Kulübü olarak biz 4 maddenin hiçbirine uymayan l,imit artırımını sorduk. Hala da cevabını alamadık. Bu kadar. Bunu sorduk.



