Mustafa Cengiz: "Futbolculara olan borcumuzu sıfırladık!"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı Gündem Özel programında Sarı Kırmızılılar'ın gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Cengiz'in birbirinden çarpıcı açıklamaları:

"Başarısız olursak gideriz"

"Biz Galatasaray'a hizmet için buradayız. Biz buraya insanların güveniyle geldik. Galatasaray'a hizmetten vazgeçmeyiz. Teveccüh olmazsa biz çekiliriz. Üst üste başarısız olursak, mali açıdan hedefe ulaşamayıp ceza yersek o zaman çekilirsin."

Kesin gözüyle bakılan UEFA cezasını engelledik. İnişten kalkışa geçtik. UEFA çok açık, samimi ve dürüst bir şekilde bizi değerlendirdi. Hesaplarımızda tek bir hata bile olmadı. En büyük desteği taraftarlarımızdan aldık. Biz cebimizden 50-100 milyon koymadık.

Sıfır borç!

Basında 'Maaşlar ödenmiyor, Florya'da sıkıntı, TC pasaportlu oyuncuların maaşları ödenmedi, diğerleri ödendi' haberler çıkmış. Taraftarlarımız şunu bilmeli ki daha dün itibarıyla yaklaşık 75 milyon TL ödeme yaptık. Gecikme faizlerini de ödedik. Ağustos sonu itibariyle bütün futbolculara sıfır borcumuz var.

"Ada bizimdir, bizim kalacak!"

31 Ekim'e kadar imar yasası var. 1 ay içinde başvuruları yapmamız lazım. Şimdi anlatıyorum ama genel kurulda yine anlatacağım. Yine kafaları şişereceğim. Galatasaray adası bizim. Asla satmayacağız. Biz bu davayı kazanacağız.

"Avrupa'nın zirvesine çıkacağız"

Fatih Terim, 'Benim bir hayalim var' dedi. Bu, Martin Luther King'in sözüdür. Adam öldürüldü, katledildi ama hayali gerçek oldu. Benim hayalim Galatasaray'ı borçsuz hâle getirerek Avrupa'nın zirvesine taşımak. Hayallerim Fatih Terim'in hayalleriyle örtüşüyor.

"Modeste'in kendisini..."

﻿﻿﻿﻿﻿Modeste’in kendisini ne gördüm ne de tanırım. Bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Bizden görev ve hizmet bekleniyor. Transfer konusunda taraftar ne dese haklıdır. Eğer bir yanlış varsa bana ait. Teknik ekip ve yönetim elinden geleni yapmıştır.

Flaş Gomis açıklaması

Bafetimbi Gomis, 150 milyon TL'ye yakın para alıyordu. Bu paraya stat yaparsınız. Gitmeden bize sarıldı, yollarımızı ayırdık. Yolu açık olsun. İnşallah devamlı da penaltı kaçırmaz."

Spor yöneticiliği normal insanların yapacağı iş değil. Sabah kalkıp elimizi yüzümüzü yıkadığımızda, 'Torun torba var, çoluk çocuk... Rahat mı battı ulan sana?' dediğim zamanlar oluyor.