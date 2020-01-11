Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Rakipler bu sözümden sonra saldırıya geçmesin. Biz kendi mülkümüzü geri aldık. Orta dünya ve üst dünya bir araya gelse Florya'nın tapusu yeniden alamazdı, biz aldık. Bu Galatasaray camiasının başarısıdır.

Haciz sürecini çözdük. Bankalara çok teşekkür ederim. Şu anda bizim teknik kadro ve takım ücretlerimiz yüksek, indirmemiz gerekiyor. Hiç kimsenin kanı sarı kırmızı akıp bedava oynamıyor. Biz de tüm adımlarımızı FFP anlaşması doğrultusunda atıyoruz.

Galatasaray baki, Galatasaray bir marka ve Galatasaray bir değer. Ben tenzih ederim tüm yönetimleri... Galatasaray asla, hileye hurdaya, oyunu bozacak bir işe girmez.

Florya için ödeyeceğimiz toplam faiz net 8.2 milyon TL. Onu da 5 yıl yapılandırdık.