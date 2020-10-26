Mustafa Cengiz - Fatih Terim krizi büyüyor

Cim Bom'da kazan kaynıyor! Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ipler kopma noktasına geldi...

Tecrübeli hocanın, Erzurum maçı sonrasındaki basın toplantısında, "Sanılmasın ki içerdeki ya da dışardakilerin niyetlerinin farkında değilim. Her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım!" şeklindeki sözleri, krizi bir daha gözler önüne serdi. Halbuki transfer dönemi biter bitmez Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları ile teknik direktör Fatih Terim bir araya gelmiş, toplantıdan birlik mesajı çıkmıştı. Ancak pozitif hava çabuk dağıldı. Başkan Cengiz'in üst üste yaptığı açıklamalar ve son olarak Milliyet Gazetesi Yazarı Atilla Gökçe'nin köşesinde yazdıklarının, Terim'i çok üzdüğü ve kızdırdığı öğrenildi.

Albayrak için flaş iddia

Hastalık sürecinde dahi bir gün olsun Başkan Cengiz'i yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak'ın da son süreçten büyük rahatsızlık duyduğu ve hatta istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Cengiz'in "Salı günü anlatacağım" dediği açıklamalara çevrildi. Başkan 3 gün önce, "Galatasaray'a karşı bir savaş açıldı. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. Kısacası Terim'in son sözleri sonrası Başkan'ın yarın yapacağı açıklamalar büyük merak konusu...