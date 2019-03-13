Mustafa Cengiz endişeli: Artık deniz bitti!

Türk kulüplerinin mali açıdan büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Artık deniz tükendi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlar gülümsüyor ama kan kusup ‘Kızılcık şerbeti içtim’ diyor. Kulüplerimizin ortalama gelirleri giderlerinin 4 kat altında. Süper Lig’deki 18 kulübün borcu 15 milyar TL. Gelirleri de bunun 4’te biri kadar. Bu kar bu güneşe dayanmaz, erir” açıklamasını yaptı ve şöyle devam etti:

‘TFF lisanslama yapacak’

“Ben de devletten geldim. Devlet müdahale etti. Devlet yol gösterici, düzenleyici ve yapıcıdır. Bizi en çok rahatsız eden siyaset yönündeki söylemler oldu. ’Ziraat Bankası tarlaya, çiftçiye gitmeli’ diyorlar. O zaman Denizbank da balıkçılıkla uğraşsın. Bu dar mantıkla bir yere varılmaz. Ziraat Bankası devlet bankasıdır. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bir lisanslama geliyor. UEFA bizim mali çalışmaları görerek bize fırsat verdi ve yeniden yapılandırma istedi. Devlet de bir nevi Finansal Fair Play anlaşması gibi bir sistem yapıyor.”

‘Devlet bu işi bitirsin’

“Her kulübün parası milli servettir. Şimdi bir lisanslama yapılacak. Kulüpler mali lisans alacak artık. Biz nasıl UEFA’ya harcamalarımız, transferimiz hakkında bilgi veriyorsak artık tüm kulüpler bu lisanslamada bilgi verecek. Devletimizden bu işi bir an önce sonlandırmasını istiyoruz. Borcu ödenebilir, kulüpleri yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Birçok kulübümüz için bu son şans. Biz efektif olarak kâra geçtik. Bunu sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.”

‘Biz bu koltuğa yapışık değiliz’

Mustafa Cengiz, mali kongrede ibra edilememe gibi bir endişesinin olmadığını belirterek, “Yöneticilik, kalecilik gibidir. Çabaları gösteriyorsunuz ama küçük görülüyor. Bizim en büyük silahımız doğruluğumuz ve açıklığımız. Bazı eleştirileri görüyorum. Hepsi bizim camiamız ve Galatasaray’ın iyi olmasını isteyen insanlar. Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz. Bu bir sosyal görev. Bir Galatasaray sevdası. Ben geçmiş yönetimlere de teşekkür ediyorum. Biz herkesi Galatasaray’ın hizmetkârı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok” dedi.

‘Talimat değişti TFF’ye teşekkürler’

Uzun bir aradan sonra Antalyaspor maçını tribünden takip ettiğini belirten Cengiz, “4 ay sonra ilk defa kendi stadımızda maç izledim. Talimat değiştiği için izledim. Teşekkür ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu’na. Bazen TFF’yi hem istifaya çağırıyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bizim hakemlerimiz de dahil TFF ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. Biz hepsinin özünde iyi niyetli olduğuna inanıyoruz. Kimseye özel bir düşmanlığımız yok. Rakiplerimiz de değerli” diye konuştu.