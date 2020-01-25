Mustafa Cengiz: Burası fikir kulübü değil

‘Arda’ya kadar hayır demedik’

“Bizde transfer şöyle yapılır... Eğer bu kardeşimiz gibi (Arda Turan) bilinen bir isimse sportif direktörlüğe gelir, incelenir. Scout ekibine gerek olmaz, teknik direktör ve ekibi de inceler teknik açıdan ve onların üstündeki Abdurrahim beye gelir. O da mali işlere aktarır. Finansal Fair-Play’deyiz, sarı ışık yanıyor. FFP için de uygunsa bunu onaylar, işi son noktada bana getirir. Bizde transfer böyle yapılır. Bugüne kadar kiralıklar dahil bu şekilde 30 transfer yapmışız. Şükürler olsun ki UEFA limitlerini aşmamışız. Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye ‘Hayır’ demedik, Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. İlk defa böyle bir yöntem izleniyor ve ortaya bir sözleşme, taslak olarak gelmedi. Samimi olarak söylüyorum bir anlam veremiyorum.”

Terim’in ismini bile anmadı!

“Biz camia ve taraftar ne diyor, öncelikle buna bakarız. Sadece konuşarak, sosyal medya üzerinden gerçekçi olmayan, bilgisi, belgesi, ücreti olmadan bir futbolcu transferiyle ilk kez karşılaşıyorum. Bu nedenle sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıkça ifade ettik ki, gündemimizde yok. Ben bunu söylemekten bıktım. Aynı şeyin temcit pilavı gibi her maç sonrası önümüze gelmesinden de müthiş rahatsızım.”

‘O sözler bizi çok yaraladı’

“Bir kere biz felsefe, fikir, düşünce kulübü değiliz, spor kulübüyüz. Kararları Galatasaray’ı yönetenler alır. Bu fikir ayrılığı değil, olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok. Bir tek fikir vardır, yönetim kurulunun aldığı karar. O sözler bizi çok yaraladı.”

‘Ben olsaydım hicap duyardım’

“Sayın teknik direktör, bunun Galatasaray’a yakışmadığını söyledi. Bilgi sızdırma, sanki S400 kodları vermişiz gibi, hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, bunun Galatasaray’a yakışıp yakışmadığını, başkana, başkan yardımcısına, ikinci başkana demem, hicap duyarım. Fatura Yusuf’a (Günay) çıktı, o da hastaydı, plasede Abdurrahim (Albayrak), asta da ben varım şimdi. Çünkü üçümüz dendi. Üçümüzden biri... Sızan bilgi ne? Arda Turan’a yönetim hayır dedi!”

‘Bu arkadaşın yararı olmaz’

“Bu karar iyi yönetilmeli deniyor (Terim’in sözleri). Biz tekrar mı Arda beyi alacaktık? Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Hocamızın görüşünde bir değişiklik var da onu mu bildirmemiz gerekiyor? Teknik açıya ben karışamam. Ona teknik ekibimiz karar verir. Yararlı olacağına karar vermişler ki, bize idari ve sosyal boyutu düşer. Biz bu arkadaşın (Arda Turan) Galatasaray’a yararı olmayacağına inandık, bu kadar. Arda Turan Galatasaray’a hizmet etmiş, zamanında para kazandırmış bir kardeşimiz. Özel hiçbir husumetimiz, kastımız yok.”

‘Hocamız gelip bana söyleseydi’

“Bir pazar günü, Onyekuru’nun transferi için Florya’ya gittim, 2 saat oradaydım. Hocam orada olduğumu görmüş, fakat ben ayrıldıktan yarım saat sonra ilk açıklama geldi, öyle başladı. ‘Başkanın yerinde olsam ben öyle konuşmazdım’ dedi. Ne konuşmam gerektiğinin sınırlarını hocamız gelip söyleseydi, ben oradaydım. Ben bunu beklerdim. Ne dediysek, açıkça. Bizans’ın içinde olmadık. Çok netiz.”

‘Kral çıplak değil gayet kıyafetli’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Kral çıplak” sözüne karşılık Cengiz, “Kral çıplak değil. Eğer devletse, o gayet kıyafetli. Devlete teşekkür etmemiz gerek. Biz oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. 15 Aralık son tarihti. Bundan sonra ben geç kaldım, uykuya kaldım, ben ekstra güç aldım, vitamin aldım, tekrar güreşmek istiyorum demek, Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır. Biz her yerde her zaman canlı yayına çıkarız” dedi.

‘Galatasaray olsa amatöre gitmişti’

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, “Limiti aşanın gözünün yaşına bakmayız” sözüne karşılık ise Cengiz, “Galatasaray olsa yüzde yüz ceza verirlerdi. Galatasaray tavlada pul çalsa kesin amatöre kadar gitmişti. Biz onu yapan başkanı da bitirmiştik. Bizim bir hatamız varsa, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlar gururludur. Altındaki sandalyeyi kendisi iter. Nihat bey özelinde de... Kuralları sadece kendiniz için yaparsanız, o işin sonu hüsrandır. Bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

‘Bizim yazımızı kışa çevirdiler’

Mustafa Cengiz, Ocak dönemi transfer çalışmaları hakkında da, “Bizim her ‘Ocağımız’ yaz! Bizim yazımızı herkes kışa çevirmeye çalışıyor. Stoper çalışmalarımız var. Ana hedefimiz teknik kadronun istediği en iyi kadroyu oluşturmak ve şu anda kadromuz rakamsal açıdan Türkiye liginin çok üstünde. İnşallah bu kadro kalitesini sahaya da yansıtacağız ve şampiyon olacağız” yorumunu yaptı.

‘Ozan Kabak istese 7.5 milyona giderdi’

Fatih Terim’in geçen sezon devre arasında kalmasını istediği halde Ozan Kabak’ın satılması üzerine, “Aslında yapmam gereken belli, ama taraftara sözüm var” demesine karşılık Cengiz, “Ozan Kabak 7.5 milyon Euro’ya bir İtalyan kulübüne gidiyordu. Ben açıkça müdahale ettim, net. Neyse ki temsilcisi değerli bir Galatasaraylı kardeşimiz, Ozan da değerli bir çocuk, gitmediler. Gidebilirlerdi ve 11 küsür milyon Euro’ya, yani Galatasaray’a artı 4 milyon Euro para kazandırarak gittiler. Müthiş bir şey. Bizim buna gereksinimimiz vardı. Şu anda da 20 milyon Euro açığımız var, bunu kapatmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.