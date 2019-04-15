Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinin ardından "VAR kayıtları açıklansın" başlığı altında resmi internet sitesinden yapılan açıklama ve hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi hakkında A Spor'a konuştu.

'İki Anadolu takımı oynarken yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik'

Türk futbolunda maalesef, hakemlerimiz gördüğünü çalamıyor, takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bir takıma kırmızı kart verdiyse, diğer takıma da vermeye çalışıyor. Aynı hatalar rakibe de yapılsaydı, herhangi iki Anadolu takımı oynarken yapılsaydı, aynı rahatsızlığı duyardık, aynı tepkiyi verirdik.

Bu haberi de okudular Galatasaray'dan Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'a sert yanıt

'Bu dava sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için gerekli'

Sayın Ali Palabıyık veya daha önce haksız yere ciddi puan hatalarına sebep olmuş hakemler dahil olmak üzere hiçbiri ile kan davamız yok. Biz sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Ali Palabıyık'la kişisel bir sorunumuz yok. Ama kendisinin sahadaki yönetimiyle sonsuza kadar sorunumuz var, davamız var. Bu dava sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için gerekli. MHK'nın gereğini yapmasını bekliyoruz, umuyoruz.

'IFAB'a yazı yazdık...'

Bizim 400 milyon TL'ye yakın yıllık ödememiz var. Rastgele çalınmış düdüklerle kaderimizle oynayamazsınız, hiçbir takımın kaderiyle oynayamazsınız. Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi, duyum şeklinde, orada yan hakemin ısrar ettiği şeklinde. Oradaki direnmenin nedenlerinden birinin yan hakem olduğu söylendi. IFAB'a yazı yazdık, sonuçta bize gelen yanıtı söylüyorum; 'Bu konuda yerel federasyon etkilidir, isterse açıklar'. IFAB açıkça diyor ki, TFF bunu açıklayabilir, hiçbir engel yok.

Bu haberi de okudular Mustafa Cengiz konuştu: Dehşete düştük

'Diagne ve Mitroglou'nin zamana ihtiyacı var'

Diagne de, Mitroglou da çok kaliteli oyuncu. Belli noktalara transfer olduğunuzda sadece fiziki değil, manevi olarak da oturamayabilirsiniz. İkisinin de zamana ihtiyacı var, su akacak ve yolunu bulacak.

'İbrasızlık kararını anlayabilmiş değilim'

İdari ibrasızlık kararını anlayabilmiş değilim. Bu kararın tümüyle iptali için yarın resmi başvuruyu yapacağız.