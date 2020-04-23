Mustafa Cengiz: Biz öyle 100 tane şampiyonluk isteriz

Evinden telefonla GSTV’nin canlı yayınına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Mesut Bakkal’ın 1986-1987 sezonunda Beşiktaş’ın Denizlispor’la 1-1 berabere kaldığı maçta, Galatasaray’dan teşvik primi aldığını iddia etmesi üzerine, Siyah-Beyazlı kulübün TFF’den şampiyonluk talep etmesini yorumlayan Cengiz, “Biz öyle 100 tane isteriz. 14 yıl şampiyon olamadık. Bir sürü sorarız. Ben buna girmeyeyim, ’İnnallahe meassabirin’ (Allah sabredenlerle beraberdir) diyeyim” ifadesini kullandı. Cengiz böylece, Kadıköy’de 20 yıl sonra gelen galibiyete damga vuran Fetih Suresi’nden sonra, bu kez de Bakara’dan alıntı yapmış oldu. Başkan konuşmasında şunları da dile getirdi:

‘ÇOKTAN ÇOK, AZDAN AZ GiDER’

“Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. ’Çoktan çok, azdan az gider’ diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray’a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bunları olumsuz etkiledi. Tekil olarak aldığımızda bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar yaklaşık 105 milyon Lira. Gelecek yıl çarpanı etkisiye 230 milyon Lirayı aşkın bir yükü var.”

‘27 DERECEDE ETKi KAYBOLUYOR’

“Bu virüsün 27 derecenin üstünde yaşayamadığı iddia ediliyor. Etkisini ve hızını yitireceği inancı var. Bu durumda liglerin de seyircisiz olarak haziranda başlayabileceği tahmini var. Görüşümüz, liglerin tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Ligler haziran, ağustos ya da eylülde bir şekilde bitecek.”

‘NEDEN iSTANBUL OLMASIN?’

“Maçlar illa bir şehirde olacaksa, neden İstanbul değil? Yaza sarktığında en uygun yer İstanbul. İstanbul olmazsa Rize’ye de Antalya’ya da gideriz. Böyle bir karar alındığında TFF’nin bütün giderleri karşılaması gerekir. İstanbul bizim için daha doğru. İklimsel açıdan İstanbul’u tercih ederim. Ancak eylül ya da ekim ayına sarkacaksa, güneyde bir şehir de olur. Seyircili oynanacaksa kesinlikle herkesin kendi şehrinde oynaması gerekir. Beşiktaş maçında 10 milyon Lira’ya yakın kaybımız oldu. Ülkemizin canı sağolsun.”

KADRODA DARALMA OLACAK MI?

“Mevcut kadromuz, yeterli, kaliteli ve çok iyi. Bu kadro şampiyonluk için kuruldu. İnşallah ligler seyircili ya da seyircisiz başladığında yine ana hedefimiz olan şampiyonluğa yürüyeceğiz. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız. Ancak bütün dünyada belli bir süre ve toparlanma olana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

‘GiDERLERi AZALTMAMIZ LAZIM’

“Giderlerimizi azaltmamız gerek. Vergi hariç yıllık 60 milyon Euro futbolcu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. Genel bütçede çok önemli bir yer tutmuyor. Yaklaşık 10 milyon Euro. 150 milyon Euro’luk total bütçenin içinde yüzde 10 bile değil. Bunun üstüne de çıkmaz. Nakit akış planı için bunun acilen alınması gerek.”

‘TAKIMDAN FEDAKÂRLIK iSTEDiK’

“Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan resmi olarak fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağ olsun Selçuk kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. FIFA’nın belirlediği eşitlik, ekonomik durum ve uygunluk ölçütleri içinde bu süreci atlatacağız."

SPONSORLUKLARDA SON DURUM

“Galatasaray, en iyi yanıtını şu anda borsada vermekte. Sponsorlarımız ’Hayır buradayız’ dediler. Çünkü yanlış anlaşıldı. 30’u aşkın sponsorumuz, 40’a yakın lisansiye sponsorumuz var. Bunlardan maddi olarak geçici de olsa ödeme güçlüğü çekenler olabilir ama 70 sponsorumuz çok dik durdu. Bizim B ve C planlarımız var. Galatasaray’da çare hiçbir zaman tükenmez.”

AMATÖR BRANŞLAR NE OLACAK?

“Amatör şubeleri kapatmamız asla düşünülemez. Tam tersine bunları uzun vadede kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Altyapıdan Türk gençlerinin yetişmesini, rol model olmasını istiyoruz. Hayali olmayan bütçelerle, Türk hocaları, Türk sporcuları hedef alan bir hale getirmeye çalışıyoruz.”