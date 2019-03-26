Mustafa Cengiz: Biz buraya kısıtlı bir bütçeyle geldik

Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz CEV Cup Finali’nden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

“Türk voleybolu ve Galatasaray voleybolu için çok önemli bir adım. Türkiye’ye voleybolu getiren Galatasaray tarihinde ilk defa final oynadı. Biz buraya kısıtlı bir bütçeyle geldik. Nedim Hocamızı, tek tek bütün oyuncularımızı, şube sorumlumuz Okan Böke’yi ve özellikle taraftarımızı tebrik ediyorum. Bizler onlar var olduğu için varız, onlar bizimle beraber. Biz de taraftarız. Bütün genel kurul üyeleri de taraftar. İyi ki varlar, onlar var olduğu sürece biz de varız.

Galatasaray’ın karakterinde ve DNA’sında şampiyonluk vardır. Hocamda da aynısı var. Hocam ikinciliğe bile üzgün. Nedim Hocamız aynı zamanda Milli Takımın da hocası. Şampiyon da olacağız. Bütçemizin on katı rakibimizin bütçesi. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Bizim 700 bin, onların 7 milyon. Kısıtlı bütçeyle gelmemize karşın Türk voleybolunu özellikle olimpik bir dalda en iyi şekilde temsil ettiği için hocamızı tebrik ediyorum. Taraftarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Diğer bütün kupalarda mücadele eden bütün Türk takımlarına candan başarılar diliyorum. Dilerim ki Galatasaray hepsinin tepesinde olur, Dünya’nın tepesine yürüyüşüne devam eder.”