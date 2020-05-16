Mustafa Cengiz ayağa kalktı!

Müjdeli haber... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu.

Geçtiğimiz hafta 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kısa sürede toparlandı. Cengiz, dün yürüyerek hastaneden ayrılıp aracına binerken, öncesinde herkesi selamladı. Başkan, “Sesim ameliyattan dolayı kısıldı. Ameliyathane çok soğuk olduğu için 12 saat kalınca sıkıntı oldu. 2-3 güne toparlarım. Yoğun bakımdan çıktığımdan itibaren her şey kontrolüm altındaydı. Galatasaray için çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Mustafa Cengiz’in doktoru Prof. Dr. Uğur Türe de Başkan’ın şu an çok sağlıklı olduğunu belirtip, “Beyin ve beyincikte toplam 3 tane tümör vardı. Onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. En iyi şekilde atlatacağından eminim. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu’nu toplamaya çalıştı” ifadesini kullandı.

‘Toplantımızı yaptık’

Cengiz’i ilk günden itibaren yalnız bırakmayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da hastane çıkışında, “Mutlu ayrılıyoruz. Başkanım yürüyerek, Galatasaray’a yakışan şekilde buradan çıktı. Evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Doktorumuzun izniyle maskelerimizi takarak uzak mesafeden toplantımızı da yaptık” diye konuştu.