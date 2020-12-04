Mustafa Cengiz: Av mevsimi başladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı bir ödül töreninde, transfer döneminin yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini hatırlatan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Ocak ayı geliyor ve menacerlerin dönemi başlıyor. Av mevsimi başladı. Hangi menacer güçlüyse, kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını, Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Diğer kulüp başkanlarımız ve biz futbolcularla tek tek görüştük. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz" dedi.

'Marcao'ya ne verilse az'

Cengiz, adı transfer iddialarına karışan Marcao için de şu yorumu yaptı: "Öncelikle Marcao'nun kişiliğini, karakterini hiçbir kuruşa satmam. Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az."

'Tek suçlu savunma değil'

Muslera'nın dönüşü için de Ocak ayını işaret eden Mustafa Cengiz, puan kayıplarından sonra savunmanın eleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Takımın verdiği mücadeleyi görüyorsunuz. Bazen 25 şut atıyorsunuz gol olmuyor, 1'i geliyor bize gol oluyor. Bu futbolun gerçeği, bunun için biz hiç kimseyi suçlayamayız" açıklamasını yaptı.



