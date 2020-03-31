Mustafa Cengiz ateşi yaktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, corona virüsü ile mücadele kapsamında, “Karınca kararınca” sloganıyla yardım kampanyasına katıldı. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, “Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem” açıklamasını yaptı.

Cengiz,bağış dekontunu üzerindeki rakamları kapatarak sosyal medya hesabından paylaştı.