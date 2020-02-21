Mustafa Cengiz: Ali Koç hakemi etkilemek istedi

Galatasaray’ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığı törende gündeme dair soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den çarpıcı sözler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un basın toplantısını izlediğini aktaran Cengiz, “ABD’li film yönetmeni ve oyuncu Woody Allen’ın bir lafı aklıma geliyor. Kendisi, ’Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış’ı okudum. Olay Moskova’da geçiyor’ diyor. İki saati dinlediğimde aklımda, ’Pazar günü Türkiye’de önemli bir derbi var, ne yapar ederim de o maçın hakemini etkilerim, geçmişte aleyhime yapılan hataları sergileyerek mağdur durumda olduğumu topluma gösteririm, TFF ve maçın hakemini etkileyerek bu maçı alırım’ kaldı. Benim anladığım bütün konu bu” dedi.

‘Belki de hakem bizi dinliyor’

Koç’un TFF ve hakemleri etki altına almak istediğini savunan Cengiz, “Bir maçı kazanmak için 1923’ten beri var olan TFF’yi, onun yönetim kurulu üyeleri ile tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Şu anda hakem de belki bizi dinliyor. Hakemden bizim lehimize bilinçli olarak bir hata yapmasını asla istemem. Böyle bir galibiyet, böyle bir zafer bizden uzak olsun. Bir hakemi, bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış. Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Bir maçı kazanabilirsiniz ama bütün geleceği yok edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

20 yıllık hasrete karşı Fetih Suresi

Kadıköy’deki galibiyet hasretinin hatırlatılması üzerine, Fetih Suresi’nin, “Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik” anlamına gelen ilk ayetini okuyan Cengiz, “Kime nasip olur bilmiyorum ama ’İnna fetahna leke fethan mübina’ diye bir şey var. 20 yıl oldu. Müthiş bir şey. Tebrik etmek gerek ama bu kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah pazar günü ve hiçbir hakem etkisi olmadan sahada olur” diye görüş belirtti.

Bildirinin editörü Ali Koç’tu iması!

Cengiz, geçen sezon Kulüpler Birliği’nin yayımladığı bildiriyi, Ali Koç’un kaleme aldığını ileri sürdü. Bildirinin yazılı olduğu kağıdı havaya kaldırarak gösteren Cengiz, “Bunun editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bu bildiride, ’Ligimizde her daim hakem hataları olmuştur ve olacaktır. Çünkü insanın olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır’ yazıyor. Bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız” diye konuştu.

‘Biz loca verdik onları bilemem’

İki yıldır Kadıköy’de karşılanmadığını aktaran Cengiz, “Oraya taraftarın içinden ve turnikeden geçerek gidiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe’nin seyircisi de centilmendir. Burada Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bir şey söylemiyoruz. Bize herhangi bir kişi saldırıda bulunursa, yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi pek sevmiyoruz. Biz 2 yıl önce göreve geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Loca istediler, loca verdik. 40 kişilik locamızı verdik. Onlar verir mi, vermez mi ona girmek istemiyorum” dedi.