Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe'nin 28 Şampiyonluk için TFF'ye yaptığı başvuruyla alakalı GSTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu da açıkladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı iddiası...

Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz. Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin oradaki görevin soru sormak. Amaç yine gündem değiştirmek. Yenilir yenilmez Fenerbahçe gündem değiştiriyor. Galatasaray'da bunlar yapılsa beni ipe çekerler, sokakta yürüyemem. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz.

28 şampiyonluk talebinin reddi için TFF'ye başvurduk!

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduk. Hukukçularla da tarihçilerle de görüştük. 6 sayfaya zor indirdik. Haklı olan bir şeyi savunmak çok zor. Tahkim reddetmiş, TBMM reddetmiş. Daha neye uğraşıyorsunuz? Yeni delil de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler.

"Riva sözleşmesini yeniden yazdık"

Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Eski yöneticilerimize teşekkür ederiz ama biz yeniden yazdık bu sözleşmeyi ve daha iyi hale getirdik... Bir başkan adayımız çıkmış 'Onu siz değil bankalar yaptı' dedi. Kemerburgaz'ı da biz çözdük. Mahkemelerden çıkan yürütmenin durdurulması kararlarını durdurduk başka bir mahkemede. Kimseden ses yok...

Ali Koç'a eleştiri!

Fenerbahçe niye şampiyonluk sayısında bizden öndeyken başvurmadı? Fenerbahçe eski başkanı çoluk çocuk değil, tecrübeliydi. Adalet ve hukuk anlayışı farklıydı. Bu tip Bizansları sevmezdi.

Galatasaray'ın TFF'ye verdiği dilekçede yer alan başlıklar!

1- Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu'nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

2- Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır.

3- Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir

4- "Türkiye futbol birinciliği" lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir

5- Türkiye futbol birinciliği, sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

6- Düzenli bir şekilde gerçekleşmeyen "Türkiye Futbol Birinciliği"'nin tescili haksız rerabet doğuracaktır.

7- Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir.

8- Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir

9- "Milli Küme" ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

10 - 1937 yılında, turnuvaya katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının, bu hakları ellerinden alınmıştır.

11- Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz.

12- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Milli küme ve Türkiye Futbol Birincilği şampiyonlarının Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.

13- Fenerbahçe Spor Kulübü'nün talebinin kabul edilmesi halinde idarenin öngörülürlüğü ilkesi zedelenecektir.











