Mustafa Cengiz 2020’ye kadar devam!

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın açtığı davaya, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in de davacı feri müdahil olarak katılması kararlaştırıldı. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, davacılar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın avukatları, davalı Galatasaray Kulübü’nün avukatları, feri müdahillerin avukatları ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör katıldı.

Tüm itirazlara rağmen...

Duruşmada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin, bu mahkemece verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik ilamının dosyaya konulduğu ve taraflara tebliğ edildiği belirtildi. Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal’ın avukatının, müvekkillerinin davacı feri müdahillik talebinin hukuki yarar bulunması nedeniyle kabul edildiği bildirildi. Böylece Cengiz’in bir sonraki seçimde aday olmasının önünde bir engel kalmadığı belirtildi.

Bilirkişi isteniyor

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için taraflara iki hafta süre verdi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi durumunda, dosyanın resen seçilecek bilişim yazılım mühendisi, yeminli mali müşavir ve dernekler mevzuatı konularında uzman kişiler tarafından oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderilmesi, dosyadaki belgeler doğrultusunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin “tedbirin kaldırılması” hükmüyle ve davacıların tedbir kararı verilmesi talepleriyle ilgili herhangi hüküm kurmayan mahkeme, duruşmayı 21 Şubat 2020’ye erteledi.

Kırbıyık: Seçim mecburi değil

Galatasaray Spor Kulübü avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin tedbir kararlarına ilişkin bir karar vermeyerek, tedbirlerin devam etmesini sağlamış olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır” dedi.

Yusuf Günay: Aşk ve heyecanla...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, mahkemeden çıkan kararın iki temel özelliğinin bulunduğunu belirterek, “Birincisi Başkanımız Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcımız Kaan Kançal’ın feri müdahale talepleri kabul edilerek seçimlere katılabilmesine imkan sağlanmıştır. İkincisi ise tedbir kararları devam ettirildiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur. Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır” dedi.