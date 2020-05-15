Mustafa Cengin: Açıklamalarda onayım var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün internet sitesi üzerinden açıklama yayınladı. Yaşadığı rahatsızlık başarılı bir amelyiat geçiren Cengiz, sağlığının el verdiği kadarıyla çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söyledi. Başkan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: Mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımız’ın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır. Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.”

Ne olmuştu?

Divan kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig’de ilk 4 sıradaki takımların Play-Off oynayabileceğini söylemişti. Galatasaray Resmi İnternet Sitesi’nden yapılan açıklamada, Hamamcıoğlu’nun sözlerinin kulübün görüşünü yansıtmadığı belirtilmişti. Eşref Hamamcıoğlu da bu duruma ‘densizlik’ diyerek tepki göstermişti.