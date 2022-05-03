Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, Ramazan’a özel olarak Mustafa Ceceli işbirliğiyle “Yıkamazsın” adlı orjinal tema şarkısı yayınladı. Birlik ve beraberlik temalarını savunmak için hazırlanan şarkı, PUBG MOBILE Espor müsabakalarında verilen kıyasıya mücadeleyi vurguluyor.

Klibinde popüler espor oyuncularından Solkay, Frozen, Rayz ve Körcerrah gibi isimlerin yer aldığı “Yıkamazsın” şarkısı, aynı zamanda Avrupa ve dünyada bizi başarıyla temsil eden espor takımlarını destekliyor.

Spotify ve Apple Music platformlarından dinlenebilen şarkının klibi ise 29 Nisan akşamı saat 19.00’da Mustafa Ceceli’nin Youtube kanalından izlenebilecek.

PUBG MOBILE ailesinin bir parçası gibi hissettiğini söyleyen Mustafa Ceceli, “PUBG MOBILE ile ilgili bir şarkı yaparken oyunun kendisinden ilham aldık. Mücadele vermek, devam etmek, arkadaşlarla omuz omuza savaşmak... O yüzden ilham kaynağım takım ruhu ve yıkılmamak, ayakta kalmak oldu” şeklinde konuştu.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, “Mustafa Ceceli ile birlikte PUBG MOBILE orijinal tema şarkısı Yıkamazsın’ı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Takım ruhunu vurgulayan şarkımızın, oyunculara ve bizi espor arenasında temsil eden takımlarımıza ilham olacağına inanıyoruz. Şarkı bugün itibariyle tüm müzik platformlarında yerini alıyor” dedi.

Diğer taraftan PUBG MOBILE espor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. PMPL finalleri 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

NTV Spor