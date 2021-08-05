Mustafa Aztopal: Bakary Sako’yu hamle oyuncusu olarak düşünüyoruz

Yılport Samsunspor’un genel menajeri Mustafa Aztopal, yaptığı açıklamada, Samsun’da başlayan lig öncesi son etap çalışmalarına Bakary Sako’nun da katıldığını söyledi.

Sako’nun önemli bir kariyeri olduğunu belirten Aztopal, "Son olarak Güney Kıbrıs liginde oynadı. Orada da pandemi nedeniyle ligler durdu. Geçen seneyi de Paris FC Kulübünde ’her gün idman yaparak’ geçirdiğini belirtti. Biz de bunu teyit ettik. Başkanımız Yüksel Yıldırım’ın özellikle de uluslararası arenada etkin olan ikili ilişkileri sayesinde böyle bir gelişme yaşandı. Oyuncu ve başkanımız arasında birtakım görüşmeler oldu." diye konuştu.

Bakary Sako’nun kendisini çok iyi hissettiğini ve bir şans istediğini kendilerine söylediğini aktaran Aztopal, bu oyuncuyla bir sözleşme yapılması durumunda sözleşmenin şartlarının tamamen kulübün lehine olacağını ve finansal olarak hiçbir risk içermeyeceğini kaydetti.

Oynadığı ve sakatlık problemi yaşamadığı sürece oyuncunun makul rakamlarla hazırlanmış bir sözleşmesinin olacağına dikkati çeken Aztopal, şöyle devam etti:

"Sağlık kontrolleri yapıldı. Elbette geçmiş dönem sakatlıkları ile ilgili bilgiler de tespitler de elimizde mevcut. Şu an futbol oynaması ile ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Bizimle 1 hafta, 10 gün kadar bir antrenman dönemi geçirecek ve kendisiyle ilgili son kararı hocamız Mehmet Altıparmak verecek. Olumlu olduğu takdirde bahsettiğim gibi tamamen kulüp menfaatlerini gözetecek 1 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Bakary Sako’yu bir hamle oyuncusu olarak düşünüyoruz. Hedefe giderken katkı verebileceği her gol ve asist ve takım oyunu noktasındaki performansı bizim için değerli olacaktır. Kendisi ile ilgili gelişmeleri ileriki günlerde vermeye devam edeceğiz."

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Aztopal, bir forvet ve bir orta saha oyuncusu ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini sözlerine ekledi.