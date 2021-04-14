Mustafa Ati Göksu: Kalan 4 maçı da kazanmak mecburiyetindeyiz

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini dile getirdi.

İyi oynamadıklarını aktaran Göksu, şunları kaydetti: "Rakip daha iyi oynadı. Zaman zaman iyi oynadık diyebilirim. Çok erken gol yedik. 4. dakikada gol kaçırdık. Bu tip maçlarda gol kaçırdığınız ve iyi oynamadığınız zaman mağlubiyet kendiliğinden geliyor. Maçtan önce ’5 maçın 3’ünü kazanacağız’ diye düşünmüştüm ama artık önümüze bakarak 4 maçı da kazanmak mecburiyetindeyiz. İnşallah önümüzdeki 4 maçı kazanarak ortalara doğru geliriz diye düşünüyorum."