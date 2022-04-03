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Mustafa Altındağ: Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Eyüpspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2022, Pazar 23:32 Son Güncelleme:
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Mustafa Altındağ: Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Eyüpspor maçının ardından, “Kazanmak için mücadele ettik. Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Eyüpspor’a 2-3 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Altındağ, “Maçtan önce de belirtmiştim, kazanmak için mücadele ettik. Hedefimiz kazanmaktı fakat olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İki takım için de güzel bir karşılaşma oldu. Bundan sonraki maçlara iyi hazırlanıp puanları hanemize yazdırmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İHA

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