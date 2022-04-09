Mustafa Altındağ: Hedefimiz bir üst lige çıkmak

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Ankaragücü, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. 10 kişi kaldıkları maçın son anlarında atılan golle sahadan 2-2'lik skorla ayrılan Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altındağ, “Buraya gelişimiz de zaten galibiyet üzerine kurmuştuk. Hedefi olan bir takımız. 1-0 öne geçtik. Kırmızı kart gördük, 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularım maçı bırakmadılar. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Ümraniyespor’a kalan maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.