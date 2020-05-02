Mustafa Alper Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

18 Ağustos 1981 yılında İzmir'de doğumlu olan Avcı, 2005-2009 yılları arasında Fenerbahçe'de genç takım antrenörlüğü yaptı. Avcı, Altay, Konyaspor, Kahramanmaraş ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde antrenör olarak çalıştı.

2013 yılında ilk teknik direktörlüğünü deneyimini Bandırmaspor'da yaşadı. Marmara ekibinin ardından Medipol Başakşehir ve Şanlıurfaspor'un U21 takımlarında görev aldı. Avcı, Balıkesirspor, Akhisar Belediye, 1922 Konyaspor ve Altay'da da antrenörlük yaptı. Hekimoğlu Trabzon Kulübü'nün teknik direktörü olarak çalışan Mustafa Alper Avcı'nın, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de 2018 Haziran ayında Ali Koç başkanlığa seçildikten sonra Sportif direktörlüğe Damien Comolli, altyapı koordinatörlüğüne de Hollandalı futbol adamı David Badia getirilmişti. Badia, 1 sene Fenerbahçe'de görev aldıktan sonra kulüpten ayrıldı. Hollandalı futbol adamından sonra altyapıdaki görevi Serdar Dayat yürütüyor.







