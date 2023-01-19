Muşta gelişmesi! Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atılmıştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçında gergin anlar yaşanırken sahaya muşta atılmıştı. Gedson Fernandes muştayı alarak saha kenarına bırakmıştı. Bu görüntüler bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu arasına girdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı normal süresi ve uzatmaları 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan maçta seri penaltı vuruşlarında 5-4 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.





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GEDSON KENARA GÖTÜRDÜ!

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan muştayı, Gedson Fernandes kenara götürdü. Şenol Güneş, muştayı Gedson Fernandes'in elinden alırken, olay sonrasında Ankaragücü futbolcusu Chatzigiovannis ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.









BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadıkların maçın ardından, tribünlerden sahaya atılan muşta ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.









Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."









YENİ GELİŞME YAŞANDI

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya muşta atan taraftar yakalandı. Polislerin kamera görüntülerinden tespit edip gözaltına aldığı taraftar, sorgusu sonrasında savcılığa sevk edildi.

Orhan Yıldırım



